Іспанія

Результат матчу чемпіонату Іспанії.

В матчі шостого туру Ла Ліги Осасуна приймала Ельче на домашньому стадіоні Естадіо Ель Садар.

Швидкий гол Муньйоса спантеличив гостей, але ті не погодились на поразку і зуміли зрівняти рахунок в компенсований до другого тайму час. Героєм матчу став Педроса — 1:1.

Ельче залишився на п'ятому місці, Осасуна — 13-та.

Осасуна — Ельче 1:1

Голи: Муньйос, 10 - Педроса, 90+2

Осасуна: Еррера — Бойомо, Катена, Еррандо — Беніто (Крус, 72), Монкайола, Торро, Гомес (Барха, 86), Бретонес — Будімір (Гарсія, 80), Муньйос (Беккер, 72)

Ельче: Пенья — Форт (Педроса, 69), Чуст, Діабі (Аффенгрубер, 46), Петро, Нуньєс (Хосан, 84) — Фебас, Агуадо, Діангана (Валера, 69) — Родрігес, Сілва (Мір, 55)

Попередження: Монкайола, Бойомо — Чуст, Педрос