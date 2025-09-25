Результат матчу чемпіонату Іспанії.
Осасуна - Ельче, Getty Images
25 вересня 2025, 22:38
В матчі шостого туру Ла Ліги Осасуна приймала Ельче на домашньому стадіоні Естадіо Ель Садар.
Швидкий гол Муньйоса спантеличив гостей, але ті не погодились на поразку і зуміли зрівняти рахунок в компенсований до другого тайму час. Героєм матчу став Педроса — 1:1.
Ельче залишився на п'ятому місці, Осасуна — 13-та.
Осасуна — Ельче 1:1
Голи: Муньйос, 10 - Педроса, 90+2
Осасуна: Еррера — Бойомо, Катена, Еррандо — Беніто (Крус, 72), Монкайола, Торро, Гомес (Барха, 86), Бретонес — Будімір (Гарсія, 80), Муньйос (Беккер, 72)
Ельче: Пенья — Форт (Педроса, 69), Чуст, Діабі (Аффенгрубер, 46), Петро, Нуньєс (Хосан, 84) — Фебас, Агуадо, Діангана (Валера, 69) — Родрігес, Сілва (Мір, 55)
Попередження: Монкайола, Бойомо — Чуст, Педрос