Ліга Європи

Результати матчів першого слоту Ліги Європи.

У Нідерландах та Франції пройшли перші два матчі ігрового дня першого туру Ліги Європи-2025/26.

У Нідерландах дебютант турніру Гоу Ехед Іглз приймав ФКСБ. На 13-й хвилині румунська команда вийшла вперед після голу Давіда Мікулеску, який реалізував передачу Деніса Алібека та точно пробив у нижній кут воріт. Другий тайм обидві команди завершили без результативних дій, тож фінальний рахунок 1:0 на користь ФКСБ.

Гоу Ехед Іглз – ФКСБ 0:1

Гол: Мікулеску 13

Лілль грав проти Бранна. Господарі поля відкрили рахунок на 54-й хвилині завдяки Ігаману, однак через п’ять хвилин Магнусон відновив статус-кво. Переможний гол на 80-й хвилині забив Олів’є Жиру, подарувавши Ліллю домашню перемогу з рахунком 2:1.

Лілль – Бранн 2:1

Голи: Ігаман 54, Жиру 80 – Магнусон 59