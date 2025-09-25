Італія

Клуб Серії А вибив клуб із Серії Б.

25 вересня на стадіоні Луїджі Ферраріс у Генуї відбувся матч 1/16 фіналу Кубка Італії сезону-2025/26, у якому Дженоа перемогла Емполі з рахунком 3:1 і вийшла до наступного раунду змагань.

Український форвард Емполі Богдан Попов вийшов у стартовому складі, однак не зумів відзначитися та був замінений на 59-й хвилині. Його земляк Руслан Маліновський залишився в запасі Дженоа і на поле не виходив.

Дженоа – Емполі 3:1

Голи: Френдруп, 15, Маркандаллі, 56, Екатор, 86 – Сапоріті, 12