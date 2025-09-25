Іспанія

Каталонці готові витратити 100 мільйонів євро на підсилення атаки.

Барселона розглядає можливість підписання нападника Боруссії Дортмунд Серу Гірассі, повідомляє Bild.

Каталонський клуб шукає варіанти для підсилення лінії нападу та готовий інвестувати в трансфер гвінейського форварда 100 мільйонів євро.

Гірассі приєднався до Боруссії минулого року зі Штутгарта за 18 мільйонів євро. У сезоні-2024/25 він провів 50 матчів у всіх турнірах, відзначившись 38 голами та дев'ятьма результативними передачами.

Раніше повідомлялось, що Боруссія ризикує втратити Брандта безплатно.