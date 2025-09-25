Барселона розглядає можливість підписання нападника Боруссії Дортмунд Серу Гірассі, повідомляє Bild.

Каталонський клуб шукає варіанти для підсилення лінії нападу та готовий інвестувати в трансфер гвінейського форварда 100 мільйонів євро.

Гірассі приєднався до Боруссії минулого року зі Штутгарта за 18 мільйонів євро. У сезоні-2024/25 він провів 50 матчів у всіх турнірах, відзначившись 38 голами та дев'ятьма результативними передачами.

Раніше повідомлялось, що Боруссія ризикує втратити Брандта безплатно.