Каталонці готові витратити 100 мільйонів євро на підсилення атаки.
Серу Гірассі, Getty Images
25 вересня 2025, 23:30
Барселона розглядає можливість підписання нападника Боруссії Дортмунд Серу Гірассі, повідомляє Bild.
Каталонський клуб шукає варіанти для підсилення лінії нападу та готовий інвестувати в трансфер гвінейського форварда 100 мільйонів євро.
Гірассі приєднався до Боруссії минулого року зі Штутгарта за 18 мільйонів євро. У сезоні-2024/25 він провів 50 матчів у всіх турнірах, відзначившись 38 голами та дев'ятьма результативними передачами.
