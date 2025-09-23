Німеччина

Контракт із хавбеком не продовжено, англійські клуби вже на зв’язку.

Боруссія Дортмунд може вже під час січневого трансферного вікна втратити одного зі своїх ключових гравців — півзахисника Юліана Брандта. Про це повідомляє CaughtOffside.

Контракт 29-річного хавбека з дортмундським клубом діє до літа 2026 року, однак домовитися про його продовження сторони поки не змогли.

Ситуацією активно цікавляться два представники англійської Прем’єр-ліги — Ньюкасл і Астон Вілла. Обидва клуби розглядають варіанти: або підписання попереднього контракту з гравцем у січні, або придбання його за зниженою вартістю вже цього трансферного вікна.

Юліан Брандт виступає за Боруссію з 2019 року, перейшовши з Байєра. Наразі його трансферна вартість оцінюється у 25 мільйонів євро.