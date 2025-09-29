Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 28 вересня 2025 року.
Ямал та Левандовські, getty images
29 вересня 2025, 12:10
У центральному матчі 7-го туру Ла Ліги Барселона на домашньому стадіоні здобула вольову перемогу над Реалом Сосьєдад — 2:1.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Реал Сосьєдад.
Барселона — Реал Сосьєдад 2:1
Голи: Кунде, 43, Левандовські, 59 — Одріосола, 31
Барселона: Щенсний — Кунде, Араухо, Крістенсен, Мартін (Е.Гарсія) — Педро Фернандес (Ольмо), де Йонг, Педрі (Касадо) — Барджі (Ямаль), Левандовські, Рашфорд (Торрес)
Реал Сосьдад: Реміро — Одріосола (Гомез), Зубелдія, Чалета-Цар, Муньоз, — Гуедеш (Кубо), Горрочатегі, Туррієнтес (Солер), Барренечеа (Садік) — Оярсабаль, Марін (Мендез)
Попередження: Зубельдія, Кунде, Чалета-Цар