Іспанія

Ви подумали, що цю фразу сказав Коке, чи не так?

Атлетико протистояв Реалу в рамках 7-го туру Ла Ліги. Гра завершилася впевненою перемогою "матрасників" з рахунком 5:2.

Як і завжди буває в дербі Мадрида, емоції вирували всі 90 хвилин та, звісно, не обійшлося без словесних перепалок.

Одна з таких пройшла між Вінісіусом та Коке. Сутичка почалася з того, що бразилець назвав Коке "плаксивим шматком лайна", на що зірка Атлетіко просто посміявся. Потім вінгер розпочав ще одну атаку, сказавши: "Ти завжди розмовляєш з пресою. Все, що я тобі кажу, ти кажеш пресі".

Коке відповів так: вказав на Кіліана Мбаппе, назвав його "найкращим" та сказав, що "Мбаппе краде всю твою славу".

Відмітимо, що ця поразка в дербі стала для Реалу першою в сезоні.