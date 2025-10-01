Іспанія

Уругваєць запевнив у відданості Реалу та гарних стосунках із тренером.

Федеріко Вальверде спростував повідомлення про відмову виступати правим захисником.

Раніше журналіст Radio Marca Хаві Тінто заявив, що Хабі Алонсо залишив уругвайця в запасі на матч із Кайратом (5:0), оскільки той відмовився грати на фланзі через травми Дані Карвахаля та Трента Александер-Арнольда.

Вальверде відреагував: "Я прочитав кілька статей, які ганьблять мою особистість. Я знаю, що в мене були погані матчі, і визнаю це відкрито. Мені справді сумно. Ви можете казати про мене багато, але за жодних обставин не можете стверджувати, що я відмовляюся грати. Я віддав цьому клубу все і навіть більше. Грав, попри переломи та травми, ніколи не скаржився й не просив перерви.

У мене хороші стосунки з тренером, що дозволяє мені щиро говорити йому, яка позиція мені до вподоби. Але я завжди, завжди даю зрозуміти, що готовий грати де завгодно, на будь-якому виїзді й у будь-якому матчі. Я віддав душу цьому клубу й продовжуватиму це робити, навіть якщо іноді цього замало або я граю не так, як хотілося б.

Клянуся своєю гордістю, що ніколи не здамся і боротимуся до кінця, граючи де завгодно".

Раніше повідомлялося, що Карвахаль дискваліфікований на два матчі ЛЧ після видалення в грі з Марселем.