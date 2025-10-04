Іспанія

Football.ua представляє прев’ю матчу восьмого туру чемпіонату Іспанії, який відбудеться 4 жовтня, розпочавшись о 22:00.

Цей поєдинок обіцяє стати інтригуючим протистоянням між лідером Ла Ліги та амбітним претендентом на топ-4.

Реал Мадрид — Вільярреал

Субота, 4 жовтня, 22:00, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид

Реал Мадрид прагне повернутися до переможної серії в Ла Лізі після приголомшливої поразки 2:5 від Атлетіко Мадрид у мадридському дербі, приймаючи амбітний Вільярреал на Сантьяго Бернабеу в суботу ввечері.

“Лос Бланкос” розпочали сезон із шести поспіль перемог у чемпіонаті проти Осасуни, Реал Овьєдо, Мальорки, Реал Сосьєдада, Еспаньйола та Леванте, набравши 18 очок за сім турів. Цей результат дозволив команді Хабі Алонсо посісти друге місце в таблиці, але втрата очок у дербі коштувала першого місця на користь Барселони, яка випереджає їх на одне очко. У Лізі чемпіонів Реал демонструє впевненість, здобувши перемоги над Марселем і Кайратом, що забезпечує їм друге місце в загальній таблиці турніру з шістьма очками.

Поразка від Атлетіко стала першим серйозним ударом у сезоні, але зірковий склад на чолі з Кіліаном Мбаппе, який забив дев’ять голів у семи матчах у всіх турнірах, і Вінісіусом Жуніором робить “вершкових” явними фаворитами цього поєдинку. Попереду в Реала виїзний матч із Хетафе після міжнародної паузи та домашня гра з Ювентусом у Лізі чемпіонів 22 жовтня, тож перемога над Вільярреалом критично важлива для повернення впевненості та боротьби за лідерство.

Вільярреал, під керівництвом Марселіно, демонструє вражаючу форму, посідаючи третє місце в Ла Лізі з 16 очками після п’яти перемог, однієї нічиєї та однієї поразки. “Жовта субмарина” виграла три останні матчі чемпіонату проти Осасуни, Севільї та Атлетік Більбао, а їхня єдина невдача в сезоні сталася проти Атлетіко після вересневої міжнародної паузи. У Лізі чемпіонів Вільярреал зіграв унічию 2:2 з Ювентусом на своєму полі в середу, маючи один пункт після двох матчів. Минулого сезону команда Марселіно фінішувала п’ятою в Ла Лізі, але нинішня форма та нестабільність Атлетік Більбао дають Вільярреалу шанс поборотися за місце в топ-4. “Жовта субмарина” історично має складну статистику проти Реала, вигравши лише шість із 53 матчів у всіх турнірах, але в останніх восьми іграх Ла Ліги проти “вершкових” вони програли лише тричі, включаючи пам’ятну перемогу 3:2 на Бернабеу в сезоні-2022/23.

Реал Мадрид домінував у протистояннях із Вільярреалом минулого сезону, здобувши перемоги в обох матчах, зокрема 2:0 на своєму полі, але нинішня форма гостей додає інтриги цьому поєдинку. Вільярреал демонструє атакувальний футбол, спираючись на таких гравців, як Мікаутадзе та Пепе, але захист “жовтої субмарини” може виявитися вразливим проти Мбаппе та компанії. Реалу необхідно уникнути недооцінки суперника, адже втрата очок може ускладнити їхню боротьбу за титул. Натомість для Вільярреала позитивний результат на Бернабеу може стати поштовхом для амбітних цілей у сезоні, включаючи просування в топ-8 Ліги чемпіонів.

Орієнтовні склади

Реал Мадрид: Куртуа — Мілітао, Гюйсен, Чуамені — Вальверде, Гюлер, Камавінга, Каррерас — Беллінгем — Вінісіус, Мбаппе.

Вільярреал: Хуніор — Моуріньо, Вейга, Марін, С. Кардона — Ахомак, Парті, Гує, Молейро — Мікаутадзе, Пепе.

