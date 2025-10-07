Іспанія

Бразилець наголосив на готовності грати на будь-якій позиції.

Родріго поділився історією розмови з головним тренером команди Хабі Алонсо.

"Коли він приїхав, він покликав мене поговорити і сказав: 'Я знаю, що тобі подобається грати на лівому фланзі, але ти потрібен мені й на інших позиціях'. І я відповів йому, що не проти грати там, де він хоче, я тут, щоб допомагати команді.

Ми маємо поважати рішення тренера", — цитує слова Родріго Diario AS.

Родріго також підкреслив, що потрібно викладатися на повну не лише в старті, а й на останніх 20 хвилинах.

У поточному сезоні 24-річний нападник взяв участь у восьми матчах усіх турнірів і віддав дві результативні передачі. Зазначимо, що він лише двічі виходив у стартовому складі.

