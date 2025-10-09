Іспанія

Нідерландець узгодив усі умови до 2029 року.

Нідерландський півзахисник Барселони Френкі де Йонг дав згоду на підписання нового трудового договору з клубом. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони повністю узгодили умови контракту за всіма пунктами, тож залишається лише дочекатися підписання документів і офіційного оголошення.

За даними Романо, угода розрахована до червня 2029 року.

У поточному сезоні 28-річний де Йонг провів вісім матчів у всіх турнірах і віддав одну результативну передачу.

