Іспанія

Півзахисник Барселони вважає, що перенесення поєдинку Ла Ліги за океан шкодить гравцям.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг висловив невдоволення рішенням провести матч 17-го туру Ла Ліги між Вільярреалом і каталонським клубом у Маямі. Зустріч за океаном викликає дедалі більше критики серед футболістів та уболівальників.

”Мені не подобається, що ми поїдемо грати туди, і я не згоден із цим. Це несправедливо щодо змагання. Мені це не подобається, і я не думаю, що це правильно для футболістів. Для клубів це спосіб розширити свою популярність у світі — ймовірно, у цьому і полягає суть. Я розумію позицію, але не поділяю її”, — сказав де Йонг.

Голландець також звернув увагу на перевантажений календар:

”Ми постійно скаржимося на кількість матчів і подорожей. Клуби зароблять на цьому, але я не згоден із тим, щоб матч чемпіонату Іспанії проходив у Маямі. І розумію, що інші клуби також можуть бути проти”.

Нагадаємо, раніше УЄФА дозволив провести матч чемпіонату Італії між Міланом та Комо в Австралії, що також викликало чимало дискусій серед футбольної спільноти.