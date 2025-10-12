Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Норвезький форвард прокоментував свій хет-трик і впевнену перемогу збірної над Ізраїлем у кваліфікації ЧС-2026.

Нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд продовжує блискучу форму у відборі до чемпіонату світу-2026. У матчі проти Ізраїлю зірковий форвард оформив хет-трик, а його команда здобула переконливу перемогу з рахунком 5:0.

Після гри Голанд поділився емоціями в ефірі телеканалу TV 2: "Це просто фантастика, знову і знову. Ми все ближче до чемпіонату світу. У нас є команда з якістю. Ми знаємо, що робити".

Форвард також підкреслив важливість командного підходу та зосередженості на наступних кроках: "Ми знову виконали фантастичну роботу. Потрібно просто постаратися виграти наступний матч. На цьому фокус зараз", — підкреслив форвард.

Нагадаємо, Голанд визнаний найкращим гравцем вересня в АПЛ.