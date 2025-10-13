Іспанія

Українець продовжує "гріти лавку" в Мадриді.

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін незадоволений головним тренером команди Хабі Алонсо. Про це повідомляє іспанське видання El Nacional.

За інформацією джерела, влітку іспанський фахівець пообіцяв українцю місце в стартовому складі "вершкових", якщо він на тренуваннях виглядатиме не гірше за Куртуа.

Однак, наразі ситуація виглядає зовсім інакше. Навіть після п'яти пропущених м'ячів в мадридському дербі, Алонсо продовжує ставити у ворота бельгійського голкіпера.

Зазначається, що після цього Лунін кулуарно почав висловлювати невдоволення тренером Реала. Через це капітану "бланкос" Дані Карвахалю довелося обговорити цю ситуацію з українцем. Він висловив слова підтримки Андрію та попросив того продовжувати наполегливо працювати на тренуваннях.

Цього сезону Андрій Лунін не провів жодного матчу за мадридський Реал.