Іспанія

Молодий вінгер Реала пропустить лише короткий період часу через розтягнення.

Нападник мадридського Реала Франко Мастантуоно уникнув серйозного ушкодження після травми, яку отримав під час перебування у збірній Аргентини. Про це повідомляє The Athletic.

18-річний вінгер достроково залишив табір національної команди Аргентини та пропустив товариські матчі проти Венесуели та Пуерто-Ріко через проблеми зі стегном.

За даними джерела, у гравця діагностовано м’язове розтягнення, однак серйозне пошкодження виключено. Очікується, що детальніша інформація про його стан стане відома цього тижня.

У поточному сезоні Мастантуоно провів 9 матчів за Реал Мадрид у всіх турнірах і відзначився одним голом.