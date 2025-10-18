Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 18 жовтня, розпочавшись о 22:00.

"Матрацники" прагнуть повернутися на переможний шлях у Ла Лізі, але їм протистоятиме Осасуна, яка традиційно є незручним суперником.

Атлетіко — Осасуна

Субота, 18 жовтня, 22:00, стадіон Метрополітано, Мадрид

Атлетіко Мадрид прагне повернутися до перемог у вищому дивізіоні Іспанії, приймаючи Осасуну в суботу ввечері. Команда Дієго Сімеоне перебуває на п'ятому місці в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 13 очок у перших восьми матчах сезону, тоді як гості з Памплони йдуть 12-ми, маючи 10 очок після восьми ігор.

Атлетіко були далекі від своєї найкращої форми на старті сезону-2025/26, здобувши лише три перемоги у восьми матчах ліги, але зазнали лише однієї поразки, чотири рази поділивши очки. Ці 13 очок залишають їх на п'ятому місці, на вісім пунктів позаду лідера Реал Мадрид. Перед міжнародною паузою підопічні Сімеоне зіграли внічию 1:1 з Сельтою, але варто відзначити, що вони виграли три з останніх п'яти матчів у Ла Лізі, включно зі знаменитою перемогою в мадридському дербі. Також, Атлетіко має три очки після двох турів Ліги чемпіонів, а наступного тижня їх чекає виїзд до Лондона на матч проти Арсенала, що може вплинути на ротацію.

Осасуна під керівництвом Алессіо Ліші завершила міжнародну паузу перемогою 2:1 над Хетафе. Загалом 10 очок у восьми матчах дозволили їм піднятися на 12-те місце в таблиці. "Червоні" демонструють солідну гру в обороні, пропустивши лише вісім голів — кращий показник, ніж у Реал Мадрид (9) та Барселона (9). Проте вони мають проблеми в атаці, забивши лише сім м'ячів. У минулому сезоні Осасуна фінішувала дев'ятою і має на меті повторити або покращити цей результат.

Історія зустрічей команд свідчить про те, що Осасуна є незручним суперником для столичного клубу. Атлетіко програв два з останніх трьох матчів проти Осасуни, включно з поразкою 0:2 наприкінці кампанії-2024/25. Більше того, у травні 2024 року Осасуна здобула неймовірну перемогу 4:1 на полі Атлетіко. Господарі є фаворитами, але гості, які виграли дві з останніх трьох очних зустрічей, можуть вийти на поле з почуттям впевненості. Для Атлетіко це критичний матч для скорочення відставання від лідерів, а для Осасуни — шанс відірватися від середини таблиці.

За версією betking на перемогу Атлетіко можна поставити з коефіцієнтом 1.40, тоді як потенційний успіх Осасуни оцінюється показником 8.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.00.

Орієнтовні склади

Атлетіко: Облак — Льоренте, Ле Норман, Ганцко, Галан — Барріос, Коке — Сімеоне, Грізманн, Гонсалес — Альварес.

Осасуна: Еррера — Росьє, Катена, Бойомо, Бретонес — Торро, Монкайола — Муньос, Гомес, Рубен Гарсія — Будімір.

Поточна форма

Очні зустрічі

