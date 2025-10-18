Іспанія

Новачки Ла Ліги трималися, але на заключний відрізок їх не вистачило.

Еспаньйол вирушив у гості до Реала Ов'єдо у рамках 9 туру іспанської Ла Ліги, де зумів здобути дуже непросто перемогу.

Гості очікувано більше атакували та змушували новачка еліти відбиватися в обороні, проте голів довелося чекати аж до заключного відрізку другого тайму.

Відкрив рахунок Кіке Гарсія на 70-й хвилині, а остаточний результат встановив Мілья на 82-й хвилині. До цього часу Реал Ов’єдо намагався чинити опір, але ні один із моментів новачків Ла Ліги не став результативним.

Реал Ов`єдо - Еспаньйол 0:2

Голи: Кіке Гарсія, 70, Мілья, 82

Реал Ов`єдо: Есканделл — Відаль, Баї, Карму, Альхассан — Ассан (Брекало, 65), Дендонкер, Коломбатто (Еджарія, 80) — Чайра (Форес, 80) — Ілич (Рейна, 46), Рондон (Віньяс, 65)

Еспаньйол: Дмітрович — Санчес (Ель-Хілалі, 81), Рідель, Кабрера, Ромеро — Долан (Рока, 75), Еспосіто (Гонсалес, 80), Лосано — Мілья (Салінас, 87) — Фернандес, Гарсія (Пікель, 75)

Попередження: Коломбатто, Рейна — Мілья