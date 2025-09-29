Італія

Колишній володар Золотого м’яча пояснив, що стоїть за його стабільними виступами в Італії.

40-річний хавбек Мілана Лука Модрич продовжує вражати футбольний світ своїми виступами в Серії А. У поєдинку проти Наполі (2:1) колишній володар Золотого м’яча вкотре довів, що навіть у такому віці може залишатися одним із лідерів команди.

Хорватський маестро цього літа приєднався до "россонері" як вільний агент і з перших турів демонструє стабільність та високу якість гри. Після п’яти матчів Мілан очолює турнірну таблицю, і внесок Модрича в цей успіх важко переоцінити.

В інтерв’ю CBS Sports перед матчем з Наполі Лука зізнався, що його головною мотивацією залишається щира пристрасть до футболу.

"Це просто любов до гри, я справді люблю футбол. З народження, коли я бачу фотографії з дитинства, я там з м’ячем. Я так люблю футбол, це причина, яка мене мотивує ", – сказав Модрич.

Хорват також пояснив, що кожна перемога додає йому сил продовжувати: "Коли ти виграєш з такими цифрами, це унікальне відчуття, і ти хочеш його повторити. Це те, що мене мотивує, я досі мотивований вигравати, тому що це чудове відчуття, унікальне".

Модрич наголосив, що секретів його форми немає, проте є кілька важливих факторів: відданість футболу, праця та постійне прагнення доводити власний рівень.

"Немає жодного секрету, є так багато речей, які потрібно поєднати, але найважливіше – це любов до гри та продовжувати жертвувати собою. У футболі завжди потрібно працювати над собою, незалежно від того, наскільки ти великий і що ти зробив. І саме тому я досі на цьому рівні", – підсумував ветеран.

Завдяки своїй мотивації та досвіду Лука Модрич стає прикладом для молодших партнерів і доводить, що у футболі вік — лише цифра.