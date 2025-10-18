Іспанія

Циганков повернувся, Ванат мав шанс забити — але перемогла Барселона.

У дев’ятому турі іспанської Ла Ліги відбулося перше в сезоні каталонське дербі — Барселона на своєму полі приймала Жирону й здобула драматичну перемогу з рахунком 2:1.

Команда Ганса-Дітера Фліка, яка зазнала кадрових втрат перед матчем (поза грою залишились Лєвандовскі, Рафінья та Ферран Торрес), володіла ініціативою протягом більшої частини гри. Вже на 13-й хвилині Педрі відкрив рахунок після сольного проходу та удару, який завершився рикошетом від стійки.

Однак Жирона швидко відповіла — на 20-й хвилині Аксель Вітсель зрівняв рахунок ефектним ударом через себе після подачі з кутового. До кінця першого тайму обидві команди мали моменти, зокрема Владислав Ванат вийшов віч-на-віч з голкіпером Барси, але не реалізував шанс.

У другому таймі каталонці продовжували тиснути. Рашфорд влучив у поперечку, Ямаль — у штангу, Кубарсі забив, але арбітр скасував гол через порушення. Відзначимо також повернення на поле після травми Віктора Циганкова — українець з’явився на заміну на 63-й хвилині, однак свій момент не реалізував.

Перемогу господарям приніс точний удар Рональда Араухо на третій компенсованій хвилині після прострілу Френкі де Йонга — 2:1.

Барселона — Жирона 2:1

Голи: Педрі, 13, Араухо, 90+3 - Вітсель, 20

Барселона: Щесни — Кунде, Гарсія, Кубарсі, Бальде (Мартін, 76) — Педрі (Крістенсен, 64), де Йонг, Касадо (Араухо, 82) — Ямаль (Бардагжі, 64), Фернандес, Рашфорд

Жирона: Гассаніга — Рінкон Лумбрерас, Рейс, Блінд, Морено — Хіль (Ельмер Соліс Ромеро, 63), Мартінес (Курума, 80), Вітсель, Рока Касальс (Стуані, 69) — Порту (Циганков, 63), Ванат (Аспрілья, 69)

Попередження: Араухо — Стуані, Морено