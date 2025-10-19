Завершився матч Ла Ліги.
В рамках 9-го туру іспанської Ла Ліги Сельта приймала Реал Сосьєдад.
Сельта — Реал Сосьєдад 1:1
Голи: Дуран, 20 — Солер, 90
Сельта: Раду — Родрігес, Старфельт, Алонсо — Мінгеса (Руеда, 54), Моріба, Сотело (Домінгес, 46), Каррейра — Дуран, Іглесіас (Альварес, 54), Хутгла (Ель Абделлауі, 70).
Реал Сосьєдад: Реміро — Муньйос (Гуедеш, 67), Чалета-Цар, Субельдія, Арамбуру (Каррікабуру, 76) — Гомес, Горротчатегі, Еррера (Марін, 57), Мендес (Солер, 67) — Барренечеа (захарян, 76), Оярсабаль.
Попередження: Старфельт, 30, Руеда, 56 — Гомес, 33, Субельдія, 37, Еррера, 45+1.
Вилучення: Старфельт, 45+1.