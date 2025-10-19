Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Райо - Леванте, getty images
19 жовтня 2025, 21:42
В рамках восьмого туру іспанської Ла Ліги мадридський Райо Вальєкано гостював у валенсійського Леванте.
Завдяки розгромній перемозі підопічні Іньїго Переса піднялися на 11 місце в турнірній таблиці іспанської Прімери. Натомість Леванте залишився на 15 сходині.
Леванте — Райо Вальєкано 0:3
Голи: Гарсія, 65 - де Фрутос, 12, 25,
Леванте: Раян — Тольян, де ла Фуенте, Морено (Луїс Моралес, 82), Санчес — Альварес (Андер Оласагасті, 74), Венседор (Перес, 74), Арріага, Бруге (Кояліпу, 74) — Ейонг (Мартінес, 74), Ромеро
Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Менді (Гумбау, 82), Чаваррія — Діас (Гарсія, 63), Валентін, Лопес — де Фрутос (Сісс, 75), Алемао (Паласон, 63), Перес
Попередження: Паласон