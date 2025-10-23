Ліга чемпіонів

Беллінгем приніс Реалу мінімальну перемогу над Ювентусом

Команда Хабі Алонсо здобула третю перемогу з трьох можливих у Лізі чемпіонів УЄФА, але знову не обійшлась без кадрових утрат.

Реал — Ювентус, Getty Images