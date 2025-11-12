Іспанія

Бразилець готовий боротися за місце в основі.

Вінгер Реала Родріго не планує легко здаватися, повідомляє AS.

24-річний бразилець сповнений рішучості проявити себе та отримати більше ігрового часу в мадридському клубі. Якщо роль запасного збережеться до кінця сезону, він проведе переговори з Реалом щодо свого майбутнього.

У сезоні-2025/26 Родріго взяв участь у 13 матчах Реала, лише тричі виходячи в стартовому складі. Експерти Transfermarkt оцінюють його вартість у 80 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Родріго не перейде до Тоттенгема.