Сума трансферу становила шість мільйонів євро.
Сані Сулейман, РБ Лейпциг
14 січня 2026, 17:45
Лейпциг на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Тренчина Сані Сулейманом.
Угода з 19-річним нігерійцем розрахована до літа 2031 року. У складі "биків" футболіст виступатиме під 18 номером.
Подробиці угоди не розголошуються, але за даними журналіста Флоріана Плеттенберга, сума трансферу склала п'ять мільйонів євро, а ще один мільйон прописаний у якості можливих бонусів.
Сулейман виступав за словацький клуб з літа 2024 року. На його рахунку 40 матчів та п'ять забитих м'ячів.
Раніше повідомлялося, що Тімо Вернер близький до переходу в Сан-Хосе Ертквейкс.