Німеччина

Сума трансферу становила шість мільйонів євро.

Лейпциг на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Тренчина Сані Сулейманом.

Угода з 19-річним нігерійцем розрахована до літа 2031 року. У складі "биків" футболіст виступатиме під 18 номером.

Подробиці угоди не розголошуються, але за даними журналіста Флоріана Плеттенберга, сума трансферу склала п'ять мільйонів євро, а ще один мільйон прописаний у якості можливих бонусів.

Сулейман виступав за словацький клуб з літа 2024 року. На його рахунку 40 матчів та п'ять забитих м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Тімо Вернер близький до переходу в Сан-Хосе Ертквейкс.