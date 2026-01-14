Іспанія

Відсутність Куртуа відкриває українцю можливість вийти на поле.

14 січня Реал проведе перший матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти Альбасете. Це буде перша гра команди під керівництвом нового тренера Альваро Арбелоа. Початок поєдинку запланований на 22:00 за київським часом.

У заявку Реала на матч потрапив український воротар Андрій Лунін, який може дебютувати під керівництвом Арбелоа. Натомість Тібо Куртуа отримав відпочинок і на гру не заявлений. Також у списку відсутні Беллінгем та Мбаппе.

Під час тренерства Хабі Алонсо Лунін зіграв лише два матчі в основі Реала, тож сьогоднішній поєдинок може стати для нього новим стартом у клубі.