Відсутність Куртуа відкриває українцю можливість вийти на поле.
Альваро Арбелоа, getty images
14 січня 2026, 14:16
14 січня Реал проведе перший матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти Альбасете. Це буде перша гра команди під керівництвом нового тренера Альваро Арбелоа. Початок поєдинку запланований на 22:00 за київським часом.
У заявку Реала на матч потрапив український воротар Андрій Лунін, який може дебютувати під керівництвом Арбелоа. Натомість Тібо Куртуа отримав відпочинок і на гру не заявлений. Також у списку відсутні Беллінгем та Мбаппе.
Під час тренерства Хабі Алонсо Лунін зіграв лише два матчі в основі Реала, тож сьогоднішній поєдинок може стати для нього новим стартом у клубі.