Сторони вирішили не продовжувати контракт.

Півзахисник Джорджиньо Вейналдум залишив Аль-Іттіфак, повідомляє прес-служба саудівського клубу.

У 35-річного нідерландця закінчився контракт і сторони вирішили його не продовжувати.

Вейналдум виступав у Саудівській Аравії з літа 2023 року. На його рахунку 101 матч, 38 голів та 17 асистів.

За підсумками сезону Аль-Іттіфак посів сьоме місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялося, що Аль-Іттіхад попрощався з Консейсаном.