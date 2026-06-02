Джорджиньо Вейналдум, ФК Аль-Іттіфак
02 червня 2026, 11:45
Півзахисник Джорджиньо Вейналдум залишив Аль-Іттіфак, повідомляє прес-служба саудівського клубу.
У 35-річного нідерландця закінчився контракт і сторони вирішили його не продовжувати.
Вейналдум виступав у Саудівській Аравії з літа 2023 року. На його рахунку 101 матч, 38 голів та 17 асистів.
За підсумками сезону Аль-Іттіфак посів сьоме місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.
