Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

На рахунку трьох топ-форвардів по сім забитих м'ячів на турнірі.

Чемпіонат світу-2026 продовжує встановлювати нові рекорди у своїй історії.

Вперше в історії чемпіонатів світу троє гравців забили по сім голів в одному турнірі.

Наразі норвежець Ерлінг Голанд, француз Кіліан Мбаппе та аргентинець Ліонель Мессі забили по сім голів.

Раніше в історії ЧС не було більше двох гравців, які досягали цієї позначки.

Також зазначимо, що у найближчого переслідувача трійці — у англійця Гаррі Кейна — шість забитих м'ячів.

Раніше повідомлялося, що УЄФА різко розкритикував рішення щодо Балогуна після вилучення на ЧС-2026.