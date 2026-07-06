На рахунку трьох топ-форвардів по сім забитих м'ячів на турнірі.
Ерлінг Голанд, getty images
06 липня 2026, 16:21
Чемпіонат світу-2026 продовжує встановлювати нові рекорди у своїй історії.
Вперше в історії чемпіонатів світу троє гравців забили по сім голів в одному турнірі.
Наразі норвежець Ерлінг Голанд, француз Кіліан Мбаппе та аргентинець Ліонель Мессі забили по сім голів.
Раніше в історії ЧС не було більше двох гравців, які досягали цієї позначки.
Також зазначимо, що у найближчого переслідувача трійці — у англійця Гаррі Кейна — шість забитих м'ячів.
Раніше повідомлялося, що УЄФА різко розкритикував рішення щодо Балогуна після вилучення на ЧС-2026.