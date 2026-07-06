Прецедент був успішно створений американцями, але чи вийде у французів.
Майкл Олісе, Getty Images
06 липня 2026, 17:20
Федерація футболу Франції звернулася до ФІФА із проханням скасувати жовту картку півзахисника Майкла Олісе, яку він отримав у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Парагваю (1:0). Про це повідомляє RTL.
Нагадаємо, у компенсований час другого тайму напруженого матчу, де парагвайці часто провокували французів, Олісе був покараний арбітром Ільгізом Танташевим за конфлікт із Матіасом Галарсою — але на повторах було чітко видно, що Майкл не торкався свого опонента.
Для 24-річного француза це була перша жовта картка на турнірі. Однак якщо він отримає попередження у матчі проти Марокко, він буде недоступний у наступній грі.
Також додамо, що за підсумками матчу Танташев отримав найнижчу оцінку історії чемпіонатів світу за свій арбітраж.
Історія з Олісе може бути виправдана, оскільки напередодні збірна США скасувала червону картку для свого лідера Фалоріна Балогуна, чим були незадоволені бельійці, а також УЄФА.
Нагадаємо, матч 1/4 фіналу ЧС-2026 Франція – Марокко відбудеться 9 липня.