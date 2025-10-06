Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Україна, Getty Images
06 жовтня 2025, 21:19
У рамках третього туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірній України протистоятиме національна команда Ісландії.
Поєдинок збірних проходитиме у Рейк'явіку на стадіоні Лаугардальсвьоллур. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Сергія Реброва. Так, на перемогу України можна поставити з коефіцієнтом 2.34, тоді як потенційний успіх Ісландії оцінюється показником 3.15. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.26.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "обидві команди заб'ють", представлений показником 1.82.
Коефіцієнтом 3.47 оцінена ймовірність того, що Україна заб'є в обох таймах.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Голи в обох таймах". На нього можна поставити з показником 1.81.
Слідкуйте за протистоянням Ісландія — Україна на Football.ua.