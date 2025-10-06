Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках третього туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірній України протистоятиме національна команда Ісландії.

Поєдинок збірних проходитиме у Рейк'явіку на стадіоні Лаугардальсвьоллур. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Сергія Реброва. Так, на перемогу України можна поставити з коефіцієнтом 2.34, тоді як потенційний успіх Ісландії оцінюється показником 3.15. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.26.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "обидві команди заб'ють", представлений показником 1.82.

Коефіцієнтом 3.47 оцінена ймовірність того, що Україна заб'є в обох таймах.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Голи в обох таймах". На нього можна поставити з показником 1.81.

Слідкуйте за протистоянням Ісландія — Україна на Football.ua.