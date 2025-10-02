Україна проведе матчі з Ісландією та Азербайджаном.
Руслан Маліновський, Getty Images
02 жовтня 2025, 18:32
Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад команди на жовтневі матчі відбору на ЧС-2026.
Воротарі: Трубін (Бенфіка), Різник (Шахтар), Бущан (Полісся)
Захисники: Забарний (ПСЖ), Матвієнко (Шахтар), Бондар (Шахтар), Сваток (Остін), Конопля (Шахтар), Михайліченко (Полісся), Миколенко (Евертон), Тимчик (Динамо);
Півзахисники: Калюжний (Металіст 1925), Ярмолюк (Брентфорд), Бражко (Динамо), Шапаренко (Динамо), Бондаренко (Шахтар), Судаков (Бенфіка), Циганков (Жирона), Гуцуляк (Полісся), Назаренко (Полісся), Зубков (Трабзонспор), Волошин (Динамо);
Нападники: Ванат (Жирона), Довбик (Рома).
Резервний список
Нещерет, Піхальонок (обидва — Динамо Київ), Очеретько, Криськів (обидва — Шахтар Донецьк), Чеберко (Коламбус Крю), Таловєров (Сток Сіті).
10 жовтня Україна зіграє з Ісландією, 13-го — з Азербайджаном.