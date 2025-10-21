Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 леверкузенський Баєр прийматиме французький ПСЖ.

Баєр — Парі Сен-Жермен. Напередодні

Поєдинок відбудеться у вівторок, 21 жовтня, на стадіоні БайАрена у Леверкузені. Початок — о 22:00 за київським часом.

Букмекери вважають фаворитом гостей. На перемогу ПСЖ можна поставити з коефіцієнтом у середньому 1.67, тоді як успіх Баєр оцінюється показником близько 4.90. Нічийний результат представлений коефіцієнтом 4.20.

Матч очікується результативним: на Тотал більше 2.5 голів пропонують коефіцієнт близько 1.55-1.60.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "ПСЖ переможе і Тотал більше 2.5". Ця ставка має коефіцієнт близько 2.20. Парижани сильніші, і в матчах за їх участю часто забивається багато голів.

Коефіцієнтом близько 1.65 оцінена ймовірність того, що Обидві команди заб'ють — Так. Баєр грає вдома і має потужну атаку, здатну засмутити оборону гостей.

Також можна розглянути сценарій "Індивідуальний тотал ПСЖ більше 1.5". На нього пропонують коефіцієнт у районі 1.60. Атака паризького клубу на чолі з його зірками здатна забити німецькій команді щонайменше двічі.