Галатасарай на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Монако Вілфрідом Сінго.

Угода з 24-річним івуарійцем розрахована до літа 2030 року. У новій команді футболіст зароблятиме 4,8 мільйонів євро за сезон.

Сума трансферу склала трохи більше 30 млн євро. Також "монегаски" отримають 10% від майбутнього продажу футболіста.

Сінго виступав за Монако з літа 2023, перейшовши з Торіно за десять мільйонів євро. Минулого сезону він провів 35 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав три асисти.