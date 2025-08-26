Туреччина

Турецький клуб готовий заплатити 15 млн фунтів за швейцарського захисника.

Галатасарай продовжує активно працювати на трансферному ринку та наближається до підписання одного з гравців Манчестер Сіті. За інформацією ЗМІ, турецький гранд досяг домовленості з англійським клубом щодо переходу швейцарського захисника Мануеля Аканджі. Сума потенційного трансферу становить 15 мільйонів фунтів стерлінгів.

Однак сам 30-річний футболіст поки не дав остаточної згоди на перехід. На заваді може стати інтерес із боку Байєра, який розглядає Аканджі як можливу заміну П'єру Хінкап'є. Останнім, своєю чергою, активно цікавляться Челсі та Арсенал.

У минулому сезоні Мануель Аканджі зіграв 40 матчів за Манчестер Сіті в усіх турнірах і відзначився 2 гольовими передачами. Його трансферна вартість за даними Transfermarkt оцінюється в 28 мільйонів євро.