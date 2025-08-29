Туреччина

Українець приходить, турок уходить.

Стамбульський Фенербахче найближчим часом оформить трансфер атакувального півзахисника лісабонської Бенфіки Керема Актюркоглу. Про це повідомляє журналіст Ягиз Сабунджоглу.

За інформацією джерела, керівництво турецького клубу вже домовилося з "орлами" про придбання 26-річного турка.

Зазначається, що Фенербахче заплатить 22,5 мільйона євро + 2,5 мільйона євро в якості різноманітних бонусів за гравця збірної Туреччини.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 24 млн. євро. Влітку 2024-го, Актюркоглу перейшов до лісабонців з Галатасараю за 12 млн. євро.

Минулого сезону Керем Актюркоглу відіграв за Бенфіку 53 матчі, забив 16 голів та віддав 13 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Судаков прибув до Португалії для підписання угоди з Бенфікою.