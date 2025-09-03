Туреччина

Клуб розглядає також повернення Картала.

Фенербахче розглядає можливість призначення Себастьяна Генесса із Штутгарта на посаду тренера після відставки Жозе Моурінью минулого тижня, повідомляє журналіст Серкан Хамзаоглу в X.

Стамбульський клуб бачить у 42-річному німці потенційного наступника, враховуючи його успішну роботу в Бундеслізі.

Крім того, Фенербахче вивчає варіант із поверненням Ісмаїла Картала, який очолював команду до приходу Моурінью, що додає інтриги до пошуку нового наставника. Відставка португальця після невдалого виступу в Лізі чемпіонів змусила клуб активізуватись на тренерському ринку.

Ці кандидатури можуть визначити подальший курс Фенербахче в сезоні, адже клуб прагне повернути конкурентоспроможність, а рішення залежатиме від переговорів із Генессом та Карталом у найближчі дні.