В Стамбулі незадоволені роботою "Особливого".

Президент стамбульського Фенербахче Садеттін Саран розкритикував колишнього головного тренера команди Жозе Моурінью. Його слова наводить Turkiye Today.

"Немає сенсу говорити про минуле. Я навіть звинувачував себе за те, що сказав про літній збір, який пройшов погано. Не хочу вдаватися в подробиці, але в Португалії проводилося тільки одне тренування на день. Це неприйнятно. Більше нічого не скажу.

Коли прийшли нові гравці, Моурінью все ще був на посаді. П'ять тижнів по тому він пішов – після і без того вкрай невдалого передсезонного періоду, наслідки якого ми відчуваємо досі.

Я якось сказав, що в клубі панує відчуття безжиттєвості – якщо можна так висловитися, це було ще м'яко сказано. Я чітко це побачив, коли відвідав базу", – заявив Саран.

Раніше повідомлялося, що Фенербахче зацікавився півзахисником Баварії.