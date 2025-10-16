Туреччина

У гравця завершується контракт.

Наступного літа ще один гравець основного складу мюнхенської Баварії — німецький центральний півзахисник Леон Горецка — може залишити клуб через завершення терміну дії контракту.

"Рекордмайстер" наразі не веде перемовини із своїм 30-річним виконавцем щодо нової угоди, однак водночас і не намагатиметься заробити на його можливому трансфері взимку бодай якісь кошти, оскільки кадрові прогалини в команді Венсана Компані й досі не вирішені.

А тим часом за кілька місяців Горецка отримає право особисто вести перемовини з іншими клубами та підписувати попередні угоди.

Цим намагатиметься скористатись турецький Фенербахче, на чолі якого нині працює німецький тренер Доменіко Тедеско, який особисто знає Горецку за досвідом роботи ще в гельзенкірхенському Шальке.

У цьому сезоні на рахунку Леона 11 матчів (571 хвилина) та один гол.