Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд для полуфинального поединка Лиги Европы УЕФА, в котором сыграют миланский Интер и донецкий Шахтер.

Важный вечер для всего украинского футбола. Донецкий Шахтер, последний представитель нашей страны в еврокубках, будет бороться с находящимся в аналогичном статусе, но для Италии, миланским Интером за выход в финал Лиги Европы. Там уже ждет своего оппонента андалузская Севилья, но обеим сторонам противостояния в Дюссельдорфе еще рано смотреть в ее сторону.

Дисквалификация Давида Хочолавы после игры с Вольфсбургом подошла к концу, поэтому грузинский защитник получил место в стартовом составе на эту важную встречу. Матвиенко вновь сыграет на позиции левого защитника. У Интера изменений, по сравнению с игрой против леверкузенского Байера (2:1), нет.

Интер: Ханданович — Годин, де Врей, Бастони — Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг — Лукаку, Мартинес.

Запасные: Паделли, Санчес, Мозес, Сенси, Раноккья, Валеро, Эриксен, Эспозито, Пирола, Бираги, Шкриниар, Кандрева.



Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Маркос Антонио, Степаненко — Марлос, Алан Патрик, Тайсон — Мораес.

Запасные: Трубин, Дентиньо, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Майкон, Сиприано, Болбат, Пихаленок, Бондарь, Фернандо.



Матч Интер — Шахтер начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.