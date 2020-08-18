Лига Европы

Football.ua оценивает действия футболистов донецкого Шахтера в поединке полуфинала Лиги Европы против миланского Интера.

Всей украинской футбольной семьей мы радовались успехам донецкого Шахтера на прошлых этапах Лиги Европы УЕФА, однако полуфинальная игра против миланского Интера попросту выбила землю из-под ног. "Горняки" получили пять горячих пощечин — как раз по числу наиболее грубых персональных ошибок их футболистов в этой встрече. Поражение означало лишь одно — Колос ждет чемпиона Украины через три дня в рамках первого тура УПЛ, а не Севилья в финале Лиги Европы УЕФА. И вот теперь, предлагаем перейти к персоналиям.

Football.ua оценивает игру футболистов донецкого Шахтера в матче на "Меркур Шпильарена" (по 10-балльной шкале).

Шахтер

Андрей Пятов — 3,0. Голкипер Шахтера, какой бы объем игрового опыта ни был бы за его плечами, все равно является припрятанной "пороховой (а последних мировых реалиях, селитровой) бочкой" в закромах коллектива. В первом тайме было очевидно уже со стартовых минут, что эта игра ведется до малейшей ошибки с любой из сторон. А тут такой ляп! Но даже на фоне такой ошибки, "полет над гнездом кукушки" в моменте с парашютом от Мартинеса показал, что Андрей еще в полном порядке. Хотя, это уже больше похоже на самообман и попытку сгладить хотя бы несколько из углов провального выступления Шахтера.

Додо — 3,5. Не дали пространства чтобы разбежаться в этой игре Тайсону, а значит, не дадут и Додо, с его превосходящими партнера скоростными показателями. А тут еще и Янг напротив у соперников, который только и норовит, чтобы получить место для точной передачи. Додо вышел в контратаку в первом тайме, отдал ассист на Мораеса, тот не забил, на атакующий потенциал правого защитника себя и исчерпал. С точки зрения игры на оборону, Интер обрушил свои атаки на противоположную сторону, поэтому Додо отделался лишь легким испугом барражирующего рядом англичанина.

Сергей Кривцов — 3,0. Украинский защитник, на фоне партнера по центру обороны, еще даже неплохо справился. Во всяком случае, Кривцов был замечен в провальных эпизодах лишь во время первого пропущенного гола. Однако ситуация там была не из простых, а разворачиваться столь непластичному футболисту под контратаку, да еще и следить за соперником — заведомо проигрышная затея. Против Мартинеса — Сергей слишком тяжело набирает ход, против Лукаку — уступит по физическим параметрам, но другого варианта у Шахтера просто не было.

Давид Хочолава — 2,5. Сколько еще необходимо провести провальных поединков игроку сборной Грузии, чтобы наконец-то стал очевидным для клуба простой факт — Хочолава не вытягивает уровень Шахтера, когда команде необходимо играть исключительно на результат с серьезными соперниками. Если бы не травма Исмаили, Давид просидел бы на лавке все матчи плей-офф еврокубков, но имеем то, что имеем. Лукаку уходил от него в конце матча, как от стоячего. На секунду, 191 см/ 93 кг против 192/80 у грузина. Да и до этого было достаточно позиционных огрехов.

Николай Матвиенко — 3,0. Три в ряд качественных поединка на позиции левого защитника игрок сборной Украины не собрал. А что самое обидное, так это то, что результативная ошибка Матвиенко произошла в эпизоде, где ему необходимо было сыграть как центральному защитнику. Невнимательность при стандарте — бич Шахтера во всей его новейшей истории. Интер им воспользовался сполна, вдобавок разорвав левый фланг обороны соперников по ходу встречи. Но мимо двух роскошных забросов в чужую штрафную от Николая пройти нельзя.

Маркос Антонио — 4,0. Бразилец имел классный момент с ударом со средней дистанции в конце первого тайма, но не забил. Это был редкий эпизод, когда миниатюрный футболист вынырнул среди своих опекунов. По большому счету, это был единственный игрок, которому было возможно набраться мастерства по ходу этой встречи, просто находясь в окружении столь хорошо выстроенной полузащиты соперника.

Тарас Степаненко — 3,0. Единственный чистый опорный полузащитник, уже даже по названию своей позиции, должен быть основной для стабильной игры команды. Однако Степаненко находился в тени великолепного Брозовича практически весь поединок, а когда они сошлись в одном из эпизодов борьбы, Тарас отправился в небытие на оставшееся до финального свистка время.

Марлос — 3,5. Тайсона встречали соперники сразу в момент приема мяча, а вот с Марлосом обходились иначе. Ромеро Бонфим получал пространство для дриблинга где угодно, но не на подступах к штрафной — дальше, оборона просто смыкалась в два ряда, и там уже не то что пролезть, выстрелить с дальней дистанции было сложно. Так и покинул пределы поля Марлос, не совершив ни одной попытки дриблинга один в один, за что его все и любят.

Алан Патрик — 3,0. Бразилец увенчал собой треугольник в центре поля Шахтера, который попал под каток соперников. Алан любит подержать мяч в ногах, поискать момент для тонкой передачи. В матче с Интером ситуация была для него не из приятных: Брозович всегда где-то рядом, а тройка центральных защитников встречает низким блоком, так что свободного пространства попросту не было.

Тайсон — 4,0. Подавала надежды на удачный выход Шахтера в атаку лишь пара бразильцев, вторым из которых был седьмой номер. Но Интер прочитал игру команды Каштру еще до начала встречи, поэтому Тайсона зачастую накрывала группа из трех соперников в момент получения мяча, что не давало "горнякам" набирать темп. Другая уловка от команды Конте, периодическая глубокая игра в обороне, также не давала полузащитнику набирать ход. В итоге, матч проведен вхолостую.

Жуниор Мораес — 3,5. Есть стойкая уверенность, что дай форварду третий момент, он бы точно сумел поразить ворота соперников. Мораес шел по своей привычной программе реализации, вот только в соперниках у Шахтера был не Базель или Вольфсбург, при всем уважении к данным командам. Чудо, но сколько раз мяч доходил к Жуниору на ударную позицию, столько он и пытался пробить по воротам. Безрезультатно.

Манор Соломон — 3,0. Даже сам Каштру вряд ли закладывал глубокий смысл в выход израильтянина на замену на последние полчаса встречи. Патрик явно потерялся среди центральных полузащитников соперника, которые затем вычеркнули из игры еще и новоприбывшего игрока.

Евгений Коноплянка — 2,5. Без комментариев. Сам факт выхода на замену Марлосу уже должен заставить футболиста мобилизоваться. Вместо этого, Коноплянка решил совершить откровенную глупость в начальной фазе атаки своей команды. Евгений — игрок настроения, а после такого привоза его попросту "смыло" с футбольного поля.

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