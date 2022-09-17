Ліга Європи

Нападник Фрайбурга потужно розпочав сезон у новому клубі.

Цьогорічна літня трансферна кампанія для австрійського нападника Міхаеля Грегорича супроводжувалась переходом з Аугсбургу до Фрайбургу, у складі якого він одразу ж відзначився голом та гольовою передачею в матчі проти свого колишнього клубу (4:0).

Однак на цьому гольові здобутки 28-річного виконавця себе не вичерпали.

Головний тренер "чорно-білих" Крістіан Штрайх полюбляє проводити ротацію стартового складу власної команди перед матчами Ліги Європи УЄФА, проте Грегорич постійно при цьому отримує бодай трохи ігрового часу.

Наприклад, у гостьовій зустрічі проти грецького Олімпіакосу в рамках другого туру цього турніру Міхаель вийшов на поле з перших хвилин, і за годину перебування в грі оформив два забитих м’яча, що допомогло його команді впевнено перемогти (3:0).

У підсумку, організатори турніру залучили його, а також Евандера з Мідтьюланна (матч проти Лаціо), Алірезу Джаханбакша з Феєнорду (проти Штурму) та Тедді Теума з Рояль Уніон (проти Мальме) до претендентів на звання кращого гравця другого туру Ліги Європи.

Результати голосування серед уболівальників визначили переможцем саме австрійського виконавця, на рахунку якого вже п’ять голів та один гольовий пас у дев’яти матчах за новий клуб.