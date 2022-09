Цьогорічна літня трансферна кампанія для австрійського нападника Міхаеля Грегорича супроводжувалась переходом з Аугсбургу до Фрайбургу, у складі якого він одразу ж відзначився голом та гольовою передачею в матчі проти свого колишнього клубу (4:0).

Однак на цьому гольові здобутки 28-річного виконавця себе не вичерпали.

Головний тренер "чорно-білих" Крістіан Штрайх полюбляє проводити ротацію стартового складу власної команди перед матчами Ліги Європи УЄФА, проте Грегорич постійно при цьому отримує бодай трохи ігрового часу.

Наприклад, у гостьовій зустрічі проти грецького Олімпіакосу в рамках другого туру цього турніру Міхаель вийшов на поле з перших хвилин, і за годину перебування в грі оформив два забитих м’яча, що допомогло його команді впевнено перемогти (3:0).

У підсумку, організатори турніру залучили його, а також Евандера з Мідтьюланна (матч проти Лаціо), Алірезу Джаханбакша з Феєнорду (проти Штурму) та Тедді Теума з Рояль Уніон (проти Мальме) до претендентів на звання кращого гравця другого туру Ліги Європи.

