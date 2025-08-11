Ліга Європи

CAS залишив у силі рішення УЄФА про відсторонення клубу через порушення правил багатоклубної власності, місце в Лізі Європи отримає Ноттінгем Форест.

Крістал Пелес зазнав поразки у юридичній боротьбі за право виступати в Лізі Європи та замість цього зіграє у кваліфікації Ліги конференцій. Про це повідомляє The Times.

Справу розглядав Спортивний арбітражний суд (CAS) після того, як Клубний фінансовий контрольний орган УЄФА постановив, що Пелес має бути переведений у третій за престижністю єврокубок через невиконання до 1 березня вимог щодо багатоклубної власності.

Палас оскаржував це рішення, вказуючи, що колишній акціонер Джон Текстер, який також володів Ліоном, продав свою частку ще минулого місяця та не мав впливу на управління клубом. Проте CAS встановив, що на момент перевірки УЄФА він мав вирішальний вплив у обох клубах, а регламент не передбачає винятків для тих, хто усуває конфлікт інтересів після визначеної дати.

Таким чином, Ноттінгем Форест отримає місце в Лізі Європи, а Пелес гратиме у Лізі конференцій, що, за оцінками, коштуватиме клубу близько 20 мільйонів фунтів втраченої призової винагороди.

Минулого сезону подібних обмежень уникнули Манчестер Сіті та Жирона, а також Манчестер Юнайтед і Ніцца, завдяки створенню сліпих трастів і зміні складу рад директорів. У Пелес вважають, що у випадку з топклубами УЄФА не діяв би настільки жорстко.