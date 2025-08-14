Ліга Європи

Головний тренер Панатінаїкоса поділився очікуваннями від матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи проти донецького клубу.

Головний тренер Панатінаїкоса Руй Віторія перед матчем-відповіддю 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти Шахтаря відзначив високий рівень суперника та підкреслив, що це лише додає його команді мотивації.

"Мені приємно бачити команди, які мають чітку модель гри та філософію, подібну до нашої. Ми хочемо грати в атакувальний футбол, незалежно від сили суперника. Звичайно, бувають моменти, коли суперник тебе обмежує. Щодо сили суперника, я вже багато разів казав, що це, мабуть, найкраща команда на цій стадії. Це нас не лякає, а навпаки – дає поштовх і мотивацію", – сказав Віторія в інтерв’ю Sport24.gr.

Португальський наставник також оцінив сильні сторони "гірників": "Шахтар – дуже хороша команда з якісними гравцями та відпрацьованими діями. Вона прагне контролювати м’яч біля штрафного майданчика суперника та створювати моменти – так само, як і ми. Думаю, суперник гратиме так само, як у першому матчі. Ми повинні ускладнити їм життя, коли м’яч у них, не дозволяти їм спокійно його розігрувати та перехоплювати передачі. А коли м’яч буде у нас, ми повинні уникати помилок і намагатися атакувати", — підсумував тренер.

Матч Шахтар – Панатінаїкос відбудеться 14 серпня на Міському стадіоні Кракова імені Хенріка Реймана. Початок гри – о 21:00 за київським часом.

