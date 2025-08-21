Ліга Європи

Динамо готується до ізраїльського випробування.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський поділився своїми очікуваннями від першого матчу плей-оф кваліфікації Ліги Європи з Маккабі Тель-Авів. Його слова наводить офіційний сайт "біло-синіх".

"Перед грою до мене підійшов Максим (Брагару) і розповів про важливу подію, яка мала відбутися у його житті, тож ми про це знали. Ми дали йому можливість бути поряд зі своєю родиною. Щиро вітаємо його та усю динамівську родину з поповненням. Це чудова новина, бажаємо, щоб і у хлопчика, і у батьків все було добре, щоб дитина росла в країні без війни.

Щодо інших гравців, Валентин Рубчинський продовжує відновлюватися після непростої травми та перебуває в Києві. Йому вже зняли лангету, сподіваємося, коли команда повернеться додому, він зможе долучитися до основної групи гравців.

В оренду пішов Владислав Супряга, він буде до кінця сезону грати за Епіцентр. Всі інші готуються та перебувають у нашому розташуванні.

Коли є конкуренція за місце у стартовому складі, це додає приємного головного болю та міркувань, кого поставити. Я дуже радий за Еду (Герреро), що він, нарешті, реалізував свій момент, хоча у тому матчі у нього, на мою думку, "вкрали" гол, і він ще міг забити. Я відчував, що у нього має вийти, адже це було видно з його ставлення до тренувального процесу. Так має бути завжди.

Всі інші хлопці готуються, і чудово розуміють, що жодному з гравців не гарантоване місце у стартовому складі – всі мають доводити своє право на нього, як на тренуваннях, так і коли виходять на футбольне поле.