Динамо готується до ізраїльського випробування.
Олександр Шовковський, fcdynamo
21 серпня 2025, 13:51
Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський поділився своїми очікуваннями від першого матчу плей-оф кваліфікації Ліги Європи з Маккабі Тель-Авів. Його слова наводить офіційний сайт "біло-синіх".
"Перед грою до мене підійшов Максим (Брагару) і розповів про важливу подію, яка мала відбутися у його житті, тож ми про це знали. Ми дали йому можливість бути поряд зі своєю родиною. Щиро вітаємо його та усю динамівську родину з поповненням. Це чудова новина, бажаємо, щоб і у хлопчика, і у батьків все було добре, щоб дитина росла в країні без війни.
Щодо інших гравців, Валентин Рубчинський продовжує відновлюватися після непростої травми та перебуває в Києві. Йому вже зняли лангету, сподіваємося, коли команда повернеться додому, він зможе долучитися до основної групи гравців.
В оренду пішов Владислав Супряга, він буде до кінця сезону грати за Епіцентр. Всі інші готуються та перебувають у нашому розташуванні.
Коли є конкуренція за місце у стартовому складі, це додає приємного головного болю та міркувань, кого поставити. Я дуже радий за Еду (Герреро), що він, нарешті, реалізував свій момент, хоча у тому матчі у нього, на мою думку, "вкрали" гол, і він ще міг забити. Я відчував, що у нього має вийти, адже це було видно з його ставлення до тренувального процесу. Так має бути завжди.
Всі інші хлопці готуються, і чудово розуміють, що жодному з гравців не гарантоване місце у стартовому складі – всі мають доводити своє право на нього, як на тренуваннях, так і коли виходять на футбольне поле.
Давайте говорити відверто: ми схожі з Маккабі, але лише у тому, що через ситуацію, яка склалася у наших країнах, ми не можемо приймати матчі на своїх стадіонах та при своїх вболівальниках.
Різниця між нами полягає у тому, що 15-16 футболістів Маккабі грають за свої національні збірні. Команда достатньо збалансована, швидка, грає в гострий, атакувальний футбол, добре комбінує, чудово використовує швидкості, фланги.
Безумовно, ми дивилися їхні матчі з Пафосом та Гамрун Спартанс. Можу сказати, що це буде цікаве протистояння, де все вирішуватиме індивідуальна майстерність та те, як команди підготуються до цієї гри", — заявив Шовковський.
Раніше повідомлялося, що колишній форвард Динамо Браун Ідеє завершив кар’єру.