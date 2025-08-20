Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках плей-оф кваліфікації Ліги Європи УЄФА-2025/26 із Динамо Київ зустрінеться Маккабі Тель-Авів.

Перша очна зустріч українського та ізраїльського клубів відбудеться в четвер, 21 серпня, на ТСК Арені в Бачці-Тополі, Сербія. Початок — о 21:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Олександра Шовковського. Так, на перемогу Динамо Київ можна поставити з коефіцієнтом 2.64, тоді як потенційний успіх Маккабі Тель-Авів оцінюється показником 2.65. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.55.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Динамо Київ виграє в одному з таймів", представлений показником 1.77.

Коефіцієнтом 2.50 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Владислава Ванат.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.09.

Слідкуйте за поєдинком Маккабі Тель-Авів — Динамо Київ на Football.ua.