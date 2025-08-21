Ліга Європи

Football.ua разом із betking представляє прев'ю матчу плейоф кваліфікації Ліги Європи УЄФА, який пройде 21 серпня та розпочнеться о 21:00.

У четвер на ТСЦ Арені в Сербії зійдуться два чемпіони своїх країн — ізраїльський Маккабі Тель-Авів та українське Динамо Київ. Це перший матч вирішального раунду кваліфікації Ліги Європи, переможець якого здобуде місце у груповому етапі турніру. Обидва клуби вилетіли з Ліги чемпіонів від кіпрського Пафоса і тепер намагаються врятувати свій євросезон.

ЧЕТВЕР, 21 СЕРПНЯ, 21:00 ▪️ ТСЦ АРЕНА, БАЧКА-ТОПОЛА (СЕРБІЯ) ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГЕОРГІ ГРУАШВІЛІ (ГРУЗІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА 2+2 ТА КИЇВСТАР ТБ

Найтитулованіший клуб Ізраїлю проводить літо у нестабільному тоні. У Суперкубку команда Жарко Лазетича поступилася Хапоелю з Беер-Шеви, попри гру в більшості. В кваліфікації Ліги чемпіонів Маккабі не впорався зі, судячи зі всього, світовим грандом Пафосом, однак у Лізі Європи здолав мальтійський Хамрун Спартанс, показавши характер у складних матчах. Додаткову інтригу додає те, що домашні поєдинки ізраїльтяни змушені проводити у Сербії.

Попри літні кадрові втрати, склад Маккабі залишається конкурентним. У команді виступає ціла низка гравців національних збірних — від капітана Дора Перца до форварда Дора Тургемана, найкращого бомбардира минулого сезону. Важливими фігурами також є захисник Неманья Стоїч і півзахисник Крістіян Білич. До того ж ізраїльтяни регулярно створюють моменти у швидких контратаках, що може стати їхньою головною зброєю проти киян.

Кияни впевнено стартували в УПЛ: три перемоги у трьох турах і десять забитих м’ячів різними гравцями. У внутрішньому чемпіонаті команда Олександра Шовковського виглядає потужно, нещодавно розгромивши Епіцентр 4:1. До того ж до складу влився новачок Анхель Торрес, який додав глибини атаці.

Втім, у Європі ситуація геть інша — кардинально інша... Дві поразки від Пафоса оголили старі проблеми — слабкі фланги оборони, нестабільність у центрі поля та фізична неготовність до сезону. Навіть лідери команди — Шапаренко, Буяльський та Ярмоленко — не завжди витягують рівень єврокубків. Вболівальники нервують, а преса пише про хитке становище Олександра Шовковського на посаді головного тренера. Тим не менш, у складі Динамо вистачає таланту, а молодь на кшталт Волошина і Ваната поступово бере на себе все більше відповідальності. Результат? Самі все бачите.

За версією betking, сьогодні фаворита визначити непросто. Так, на перемогу Маккабі Тель-Авів пропонується коефіцієнт 2.57, тоді як потенційний успіх Динамо Київ оцінюється показником 2.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.60.