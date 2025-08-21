Ізраїльський нападник підписав контракт із клубом МЛС до 2028 року напередодні матчу з Динамо.
Дор Тургеман, Нью-Інгленд Революшн
21 серпня 2025, 15:34
Нападник Маккабі Тель-Авів Дор Тургеман офіційно перейшов у клуб МЛС Нью-Інгленд Революшн, повідомляє пресслужба американського клубу.
21-річний ізраїльський форвард підписав контракт до літа 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон. За неофіційною інформацією, сума трансферу склала близько шести мільйонів євро.
За час виступів у складі Маккабі Тургеман провів 114 матчів, забив 32 голи та зробив 10 результативних передач.
Перехід відбувся напередодні важливого матчу ізраїльського клубу проти київського Динамо у плей-офф Ліги Європи.