Ліга Європи

Ізраїльський нападник підписав контракт із клубом МЛС до 2028 року напередодні матчу з Динамо.

Нападник Маккабі Тель-Авів Дор Тургеман офіційно перейшов у клуб МЛС Нью-Інгленд Революшн, повідомляє пресслужба американського клубу.

21-річний ізраїльський форвард підписав контракт до літа 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон. За неофіційною інформацією, сума трансферу склала близько шести мільйонів євро.

За час виступів у складі Маккабі Тургеман провів 114 матчів, забив 32 голи та зробив 10 результативних передач.

Перехід відбувся напередодні важливого матчу ізраїльського клубу проти київського Динамо у плей-офф Ліги Європи.