Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 2 жовтня 2025 року.

2 жовтня на стадіоні Олімпіко відбувся матч другого туру Ліги Європи, де Рома приймала Лілль. Французький колектив здобув мінімальну перемогу 1:0.

Героєм поєдинку став ісландський нападник Гакон Гарральдссон, який відзначився єдиним голом у першому таймі. На 66-й хвилині його замінили, але саме його влучний удар вирішив долю зустрічі. Команда Джан П’єро Гасперіні намагалася переламати гру, однак досягти успіху не зуміла.

Український форвард Артем Довбик розпочав матч на лаві запасних і з’явився на полі на 78-й хвилині. Вже за кілька хвилин римляни заробили пенальті, однак серія спроб з 11-метрової позначки завершилася невдачею. Довбик двічі не зумів переграти воротаря Лілля Берке Озера, а під час третьої спроби Матео Суле також не реалізував свій шанс.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рома — Лілль у рамках 2-го туру Ліги Європи УЄФА-2025/26:

Рома — Лілль 0:1

Гол: Гаральдссон 6

Рома: Свілар, Челік, Ермосо (Манчіні 55), Ндіка, Веслі, Крістанте (М. Коне 69), Ель-Айнауї, Цімікас (Ренш 46), Суле, Лоренцо Пеллегріні (Ель-Шаараві 56), Е. Фергюсон (Довбик 78)

Лілль: Озер, Менье, Мбемба, Манді, Вердонк (Перро 69), Бенталеб (Андре 63), Буадді, Коррейя, Харальдссон (Фернандес-Пардо 63), Сахрауї (Мукау 68), Жиру (Ігамане 62)

Попередження: Вердонк 9, Буадді 61, Манді 81, Озер 90+2

Нереалізовані пенальті: Довбик, 83, 85, Суле 84 (воротар)