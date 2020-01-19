Украина

Португалец поделился впечатлениями от работы с "горняками".

Помощник главного тренера Шахтера Филипе Селиккая, который 19 января отмечает свое 35-летие, рассказал о процессе адаптации в украинском клубе и назвал задачи, которые стоят перед командой.

"Эти шесть месяцев были хорошими для меня и моей семьи. Адаптация прошла легко. Шахтер обеспечивает все условия для отличной работы, и я очень доволен. В клубе встретил хороших людей и больших профессионалов. Словом, все идет естественным путем для достижения наших целей. Благодаря работе, преданности своему делу и уважению ко всем мы сейчас на первом месте в чемпионате Украины и продолжаем путь в Лиге Европы.

"Все матчи очень важны, но могу отметить победы 2:1 и 1:0 над киевским Динамо. Встречи с этим соперником всегда особенные. А в Лиге чемпионов – выигрыш на Сан-Сиро у Аталанты (2:1) и ничья в концовке с загребским Динамо на выезде, когда этого уже никто не ожидал.

Шахтер – вторая работа за пределами Португалии, и здесь адаптация была очень легкой. Возможно, потому что уже жил в разных странах. Считаю, Украина ничем не отличается от Португалии. Мне нравится знакомиться с местной культурой, людьми и историей. Язык непрост, но ключевые слова понимаю. Моя жена, кстати, регулярно ходит на занятия, в ближайшее время планирую начать и я.

Хотим быть чемпионами Украины и сделаем все для этого. Данной цели мы полностью посвятили себя с первого дня работы в клубе. Будем оставаться верны своему курсу, развиваться дальше и всегда с огромной страстью и преданностью любимому делу. В Лиге Европы хотим добраться как можно дальше. В первую очередь важно пройти Бенфику – на этом мы и сосредоточены в данный момент", – приводит слова Филипе Селиккая официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что Шахтер хочет заполучить спортивного директора Фиорентины.

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