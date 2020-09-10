Украина

Правда, поначалу телеканал может сотрудничать с одним из существующих ОТТ.

На очередном заседании рабочей группы по созданию телевидения украинской Премьер-лиги обсуждали, на какой платформе должен существовать этот сервис.

"Сейчас все больше склоняются в сторону ОТТ-сервиса и возможно на начальных этапах будет сотрудничество с ОТТ-сервисом, который есть сейчас, но в любом случае это должен быть свой собственный, который нужно будет разработать", — рассказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий Shakhtar News.

ОТТ-сервис будет создаваться после запуска телеканала УПЛ ТВ. Уже когда будет запущен этот сервис, на нем могут появиться не только футбольные, но и трансляции других видов спорта. В частности, речь шла про футзал, пляжный футбол, мини-футбол и кибеспорт.