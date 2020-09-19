Украина

"Горняки" все больше обживаются на столичной арене.

Шахтер перевез на НСК Олимпийский оборудование для работы с газоном и инфраструктурой стадиона, сообщает Shakhtar News. Ранее оно использовалось на ОСК Металлист в Харькове, где "горняки" играли до карантина.

"Прежде всего, это SGL-установки для искусственной подсветки газона. Они здесь очень нужны. Надо не забывать, что нагрузка на газон на НСК Олимпийский очень интенсивная", — отметил директор по экплуатации ООО Шахтер Вадим Гунько.

Также привезли оборудование по усилению Wi-Fi сигнала, чтобы соответствовать требованиям Лиги чемпионов, а также оборудование служебной связи, коммутации и считыватели турникетов.

До лета новый газон постелить не удастся, поэтому постараются сохранить в максимально хорошем состоянии ныне существующий. Работать над этим будут совместно специалисты Шахтера и сотрудники стадиона.

На НСК Олимпийский в нынешнем сезоне играют домашние матчи Динамо, Шахтер и сборная Украины.